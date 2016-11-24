В Госрыбагентстве предложили рыбоводным заводам оказывать платные услуги
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Госрыбагентстве предложили ввести перечень платных услуг, которые могут предоставлять рыбоводные заводы, а поступления от предоставления услуг использовать на обновление указанных заводов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госрыбагентства.
"Материально-технические мощности наших рыбоводных заводов не обновлялись более 20 лет. Они потребляют слишком много электроэнергии, тормозят развитие самих предприятий. Рыбопитомники имеют больший потенциал, чем его использует государственный заказ. Разумным решением является позволить предприятиям предоставлять платные услуги. Полученные средства могут быть использованы для модернизации предприятий. Кроме того, на продукт деятельности рыбопитомников существует большой спрос среди рыбных фермеров, это будет способствовать развитию рынка ", ̶ отметил председатель Госрыбагентства Ярема Ковалив.
В частности, речь идет о рыбоводных заводах "Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению молоди частиковых рыб", "Производственно-экспериментальный Днепровский осетровый рыбовозобновляемый завод им. академика С.Т. Артющика "," Новокаховский рыбоводный завод частиковых рыб "," Рыбоводный форельный завод "Лопушно", а также ихтиопатологической лаборатории, которая занимается исследованиями болезней рыбы и Методически-технологическом центре аквакультуры.
Так, проектом постановления Кабинета Министров Украины "О предоставлении платных услуг бюджетными учреждениями, которые принадлежат к сфере управления Государственного агентства рыбного хозяйства" предусмотрено восемь видов платных услуг.
Сейчас постановление находится на согласовании в органах исполнительной власти.
Напомним, в Госрыбагентстве предложили поднять ежеквартальный сбор за фактический вылов водных биоресурсов для специальных пользователей водных биоресурсов (предприятий промышленного лова) не менее чем в 2,5 раза.