У Держдепі США заявили, що уважно стежать за ситуацією з Навальним

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Держдепартамент США обізнаний про пред’явленні нові звинувачення російському опозиційному політику Олексію Навальному. Про це, відповідаючи журналістам, заявив в середу офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає УНН із посиланням на “Голос Америки”.

Цитата

“Нам відомо про це ... Ми стежимо за ситуацією (з Олексієм Навальним — ред.) дуже уважно” — повідомив Нед Прайс.

За словами представника Держдепартаменту США, нові звинувачення проти Навального були висунуті “не тільки слідом за тим, що російська влада заарештувала і помістили в заточення самого пана Навального, але і за разгонами, із застосуванням насильства, російських громадян, які вийшли на вулиці протестувати проти цього арешту”.

Нед Прайс також заявив, що США бачать “спроби залякати і придушити ті неурядові, незалежні організації, які виступали як союзники Навального”.

“Багато в чому це продовження схеми поведінки, що викликає дуже велике занепокоєння. США продовжують виступати в підтримку багатьох росіян, які, як ми це бачили недавно, вийшли на вуличні акції з бажанням підзвітності свого уряду і виразом свого прагнення до більшої свободи, з протестом проти того рівня репресій, об’єктом яких вони стали”, — уклав представник Держдепартаменту США.

Що передувало

Як повідомив раніше Слідчий комітет Росії, 11 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному, що знаходиться в ув’язненні в одній з російських колоній загального режиму, було пред’явлено нове кримінальне обвинувачення “у створенні організації, що спонукає громадян до вчинення протиправних діянь”. Це звинувачення може спричинити за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

США неодноразово закликали російську владу звільнити Олексія Навального, називаючи його отруєння і арешт неприпустимими. Питання про долю Олексія Навального піднімалось президентом США Джо Байденом на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним в червні цього року в Женеві.

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