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У Держбюджеті утворився дефіцит у 9,2 млрд гривень

У Держбюджеті утворився дефіцит у 9,2 млрд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. За результатами січня-травня 2018 року дефіцит державного бюджету становить 9,2 мільярда гривень. Водночас за аналогічний період минулого року держбюджет демонстрував профіцит у 26,5 мільярда гривень. Про це свідчить статистика Міністерства фінансів, передає УНН.

“За січень—травень 2018 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у сумі 9,2 млрд грн, в т.ч. загальний фонд — із дефіцитом у сумі 14,2 млрд грн проти запланованого на цей період дефіциту у сумі 47,3 млрд гривень”, — зауважили у Мінфіні.

Водночас зведений бюджет за січень-травень 2018 року виконано із профіцитом у сумі 14,6 млрд гривень.

Зазначається, що загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень—травень 2018 року становила 468,1 млрд грн, що на 59,2 млрд грн, або на 14,5% більше ніж за січень—травень2017 року.

Питома вага податкових надходжень до зведеного бюджету України становила 82,8%, неподаткових надходжень — 16,8%.

Найбільше надходжень від податків отримано від:

  • податку на додану вартість — 31,5%;
  • податку та збору на доходи фізичних осіб — 18,2%;
  • податку на прибуток підприємств — 11,8%;
  • акцизний податок — 9,3%.

За січень—травень 2018 року Державний бюджет отримав 369,7 млрд грн, що на 44 млрд грн, або на 13,5% більше ніж за січень—травень2017 року.

Загальна сума касових видатків зведеного бюджету України за січень—травень 2018 року становила 454,3 млрд грн, що на 26,5%, або на 95,3 млрд грн більше ніж за аналогічний період минулого року.

У структурі видатків зведеного бюджету найбільші частки припадають на соціальний захист та соціальне забезпечення (32,3%), на освіту (17,1%), на обслуговування боргу (11,2%), на громадський порядок, безпеку та судову владу (8,5%) та на охорону здоров’я (8,4%).

Касові видатки Державного бюджету за січень—травень2018 року становили 379,9 млрд грн, що на 26,6%, або на 79,9 млрд грн більше за січень—травень2017 року.

Найбільшу питому вагу серед видатків в загальному обсязі Держбюджету становили:

  • міжбюджетні трансферти — 37,4%;
  • соціальний захист та соціальне забезпечення — 17,2%;
  • обслуговування боргу — 13,4%;
  • громадський порядок, безпека та судова влада — 10%.

Нагадаємо, за словами в.о. міністра фінансів України Оксани Маркарової, дефіцит бюджету цього року становить 80 млрд грн.

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