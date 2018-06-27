У Держбюджеті утворився дефіцит у 9,2 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. За результатами січня-травня 2018 року дефіцит державного бюджету становить 9,2 мільярда гривень. Водночас за аналогічний період минулого року держбюджет демонстрував профіцит у 26,5 мільярда гривень. Про це свідчить статистика Міністерства фінансів, передає УНН.
“За січень—травень 2018 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у сумі 9,2 млрд грн, в т.ч. загальний фонд — із дефіцитом у сумі 14,2 млрд грн проти запланованого на цей період дефіциту у сумі 47,3 млрд гривень”, — зауважили у Мінфіні.
Водночас зведений бюджет за січень-травень 2018 року виконано із профіцитом у сумі 14,6 млрд гривень.
Зазначається, що загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень—травень 2018 року становила 468,1 млрд грн, що на 59,2 млрд грн, або на 14,5% більше ніж за січень—травень2017 року.
Питома вага податкових надходжень до зведеного бюджету України становила 82,8%, неподаткових надходжень — 16,8%.
Найбільше надходжень від податків отримано від:
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- податку на додану вартість — 31,5%;
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- податку та збору на доходи фізичних осіб — 18,2%;
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- податку на прибуток підприємств — 11,8%;
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- акцизний податок — 9,3%.
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За січень—травень 2018 року Державний бюджет отримав 369,7 млрд грн, що на 44 млрд грн, або на 13,5% більше ніж за січень—травень2017 року.
Загальна сума касових видатків зведеного бюджету України за січень—травень 2018 року становила 454,3 млрд грн, що на 26,5%, або на 95,3 млрд грн більше ніж за аналогічний період минулого року.
У структурі видатків зведеного бюджету найбільші частки припадають на соціальний захист та соціальне забезпечення (32,3%), на освіту (17,1%), на обслуговування боргу (11,2%), на громадський порядок, безпеку та судову владу (8,5%) та на охорону здоров’я (8,4%).
Касові видатки Державного бюджету за січень—травень2018 року становили 379,9 млрд грн, що на 26,6%, або на 79,9 млрд грн більше за січень—травень2017 року.
Найбільшу питому вагу серед видатків в загальному обсязі Держбюджету становили:
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- міжбюджетні трансферти — 37,4%;
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- соціальний захист та соціальне забезпечення — 17,2%;
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- обслуговування боргу — 13,4%;
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- громадський порядок, безпека та судова влада — 10%.
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Нагадаємо, за словами в.о. міністра фінансів України Оксани Маркарової, дефіцит бюджету цього року становить 80 млрд грн.