В Госбюджете образовался дефицит в 9,2 млрд гривен

“За январь-май 2018 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 9,2 млрд грн, в т.ч. общий фонд — с дефицитом в сумме 14,2 млрд грн против запланированного на этот период дефицита в сумме 47,3 млрд гривен”, — отметили в Минфине.

В то же время сводный бюджет за январь-май 2018 года выполнен с профицитом в сумме 14,6 млрд гривен.

Отмечается, что общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь-май 2018 года составила 468,1 млрд грн, что на 59,2 млрд грн, или на 14,5% больше, чем за январь-май 2017 года.

Удельный вес налоговых поступлений в сводный бюджет Украины составил 82,8%, неналоговых поступлений — 16,8%.

Больше всего поступлений от налогов получено от:



налога на добавленную стоимость — 31,5%;



налога и сбора на доходы физических лиц — 18,2%;



налога на прибыль предприятий — 11,8%;



акцизный налог — 9,3%.



За январь-май 2018 года Государственный бюджет получил 369,7 млрд грн, что на 44 млрд грн, или на 13,5% больше, чем за январь-май 2017 года.

Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за январь-май 2018 года составила 454,3 млрд грн, что на 26,5%, или на 95,3 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре расходов сводного бюджета наибольшие доли приходятся на социальную защиту и социальное обеспечение (32,3%), на образование (17,1%), на обслуживание долга (11,2%), на общественный порядок, безопасность и судебную власть (8,5%) и на здравоохранение (8,4%).

Кассовые расходы Государственного бюджета за январь-май 2018 года составили 379,9 млрд грн, что на 26,6%, или на 79,9 млрд грн больше января-мая 2017 года.

Наибольший удельный вес среди расходов в общем объеме Госбюджета составили:



межбюджетные трансферты — 37,4%;



социальная защита и социальное обеспечение — 17,2%;



обслуживание долга — 13,4%;



общественный порядок, безопасность и судебная власть — 10%.



Напомним, по словам и.о. министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, дефицит бюджета в этом году составляет 80 млрд грн.