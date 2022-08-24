У держбюджет України надійшло ще 3 млрд доларів допомоги від США - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшли ще 3 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від Сполучених Штатів. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, передає УНН.
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Шмигаль відзначив цінний подарунок Україні до Дня Незалежності - Президент США Джо Байден оголосив про виділення майже 3 млрд доларів військової допомоги нашій державі.
"До пакету увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари. Вагомий внесок у нашу перемогу!" - повідомив прем'єр.
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"Крім того, сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшли ще 3 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від Сполучених Штатів. Це перший транш із додаткових 4,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки", - повідомив Шмигаль.
Він також подякував американським друзям і додав, що "це суттєво підсилить військову та економічну міць України в протидії російському агресору".