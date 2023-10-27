У Державному реєстрі вперше зареєстрували майбутній об’єкт нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Державному реєстрі речових прав (ДРРП) вперше зареєстрували спеціальні майнові права, що стосуються майбутнього обʼєкту нерухомості. Про це розповіла очільниця комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає УНН.
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«В Україні забудовники вперше зареєстрували спеціальні майнові права на нерухомість. Закон про захист інвесторів запрацював повноцінно! Спеціальне майнове право — різновид майнового права, яке полягає у володінні і розпорядженні об’єктом незавершеного будівництва, майбутнім об’єктом», - йдеться у дописі на телеграм-сторінці Шуляк.
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Як пояснює Олена Шуляк, до сьогодні забудовники в Україні не реєстрували таке право в державних реєстрах - це призводило до корупційних схем, обману людей, які вкладали свої кошти у будівництво, а також до повторних продажів одного і того ж житла.
«Тепер реєстрація доступна і обов’язкова у нашій Єдиній державній системі сфері будівництва для: житлових і нежитлових приміщень та парковок, споруджених у майбутньому (до слова, у ЄДЕССБ) уже зареєстрували 3 такі об’єкти)», - зазначає депутатка.
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