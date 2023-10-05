ВР проголосувала за виплату компенсацій українцям за самостійний ремонт пошкодженого житла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Верховна Рада сьогодні проголосувала за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло, повідомили з депутатського корпусу, пише УНН.
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"У ВР проголосували за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло", - повідомила у Telegram народний депутат Олена Шуляк.
З її слів, депутати підтримали законопроєкт №10063 про зміни до закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене, або зруйноване в результаті російської агресії. "Основна зміна - розширення форм компенсації, по яким можна претендувати на виплату по програмі "єВідновлення": відтепер їх зможуть отримати і ті українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт", - зазначили вона.
Запуск цього етапу "єВідновлення", за її словами, планували давно, адже було багато відповідних запитів.
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за законопроект №10063 в цілому віддали 310 голосів.
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