В Государственном реестре впервые зарегистрировали будущий объект недвижимости
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Государственном реестре прав (ГРВП) впервые зарегистрировали специальные имущественные права, касающиеся будущего объекта недвижимости. Об этом рассказала глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает УНН.
Цитата
«В Украине застройщики впервые зарегистрировали специальные имущественные права на недвижимость. Закон о защите инвесторов заработал полноценно! Специальное имущественное право — разновидность имущественного права, которое заключается во владении и распоряжении об’объектом незавершенного строительства, будущим об’объектом», - говорится в заметке на телеграмм-странице Шуляк.
Детали
Как объясняет Елена Шуляк, до сих пор застройщики в Украине не регистрировали такое право в государственных реестрах - это приводило к коррупционным схемам, обману людей, которые вкладывали свои средства в строительство, а также к повторным продажам одного и того же жилья.
«Теперь регистрация доступна и обязательно’обязательна в нашей Единой государственной системе сфере строительства для: жилых и нежилых помещений и парковок, построенных в будущем (к слову, в ЕДЕССБ) уже зарегистрировали 3 таких объекта)», - отмечает депутат.
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