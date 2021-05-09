У День матері понад тисячу жінок нагородили званням "Мати-героїня"

Деталі

Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

Зокрема, були відзначені 49 мешканок Вінницької області, 145 — Волинської, 33 — Дніпропетровської, 13 — Донецької, 50 — Житомирської, 32 — Закарпатської, 21 — Запорізької, 54 — Івано-Франківської, 5 — Київської та 15 — міста Києва.

Також звання “Мати-героїня” удостоєні 5 мешканок Кіровоградської області, 9 — Луганської, 115 — Львівської, 12 — Миколаївської, 76 — Одеської, 27 — Полтавської, 87 — Рівненської, 18 — Сумської, 54 — Тернопільської, 23 — Харківської, 9 — Херсонської, 41 — Хмельницької, 27 — Черкаської, 77 — Чернівецької та 22 — Чернігівської області.

Доповнення

У неділю, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та день матері. У світі ж відзначають другий День пам’яті та примирення, Всесвітній день справедливої торгівлі та День Європи.