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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В День матери более тысячи женщин наградили званием "Мать-героиня"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. В День матери Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 188/2021 “О присвоении почетного звания “Мать-героиня”. За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 1019 украинских женщин, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

В частности, были отмечены 49 жительниц Винницкой области, 145 — Волынской, 33 — Днепропетровской, 13 — Донецкой, 50 — Житомирской, 32 — Закарпатской, 21 — Запорожской, 54 — Ивано-Франковской, 5 — Киевской и 15 — города Киева.

Также звание “Мать-героиня” удостоены 5 жительниц Кировоградской области, 9 — Луганской, 115 — Львовской, 12 — Николаевской, 76 — Одесской, 27 — Полтавской, 87 — Ровенской, 18 — Сумской, 54 — Тернопольской, 23 — Харьковской, 9 — Херсонской, 41 — Хмельницкой, 27 — Черкасской, 77 — Черновицкой и 22 — Черниговской области.

Дополнение

В воскресенье, 9 мая, Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне и День матери. В мире же отмечают второй День памяти и примирения, Всемирный день справедливой торговли и День Европы.

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