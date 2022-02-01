У ДБР спростували інформацію про самогубство "дніпровського стрілка" Артемія Рябчука
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Інформація щодо самогубства Артемія Рябчука, якого підозрюють у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі, не відповідає дійсності. Про це заявили у ДБР, передає УНН.
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"Сьогодні в інформаційному полі поширюється чутка щодо самогубства Артемія Рябчука, якого підозрюють у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі.
Дана інформація повністю не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними ДБР, підозрюваний перебуває під вартою, його життю і здоров’ю нічого не загрожує.
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Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
У той же день підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл за трьома статтями ККУ.
Слідчі ДБР повідомили затриманому про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів) КК України.
28 січня Кіровський районний суд Дніпра відправив під варту у СІЗО підозрюваного у розстрілі нацгвардійців в Дніпрі Артемія Рябчука без права внесення застави.