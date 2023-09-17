У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів, – Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів. Про це заявила в ефірі телемарафону Єдині Новини речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, передає УНН.
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В Азовському залишаються 3 кораблі. Водночас ракетоносіїв в акваторії немає.
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"Варто зауважити, що останнім часом вони виводили новий ракетоносій "Циклон", який не проходив випробування, не застосовував озброєння. Він був поспіхом введений до складу флоту, щоб похизуватися, що новинка є і вона на службі", – заявила речниця ОК "Південь".
Доповнення
Передислокація десантних кораблів Чорноморського флоту рф, ймовірно, говорить про намагання росіян налагодити логістику у цьому напрямку. Адже останнім часом великі десантні кораблі використовуються флотом саме для логістичних перевезень.
"Очевидно, розвиток подій передбачає або переховування кораблів, які являють собою досить небезпечну ціль, або росіяни намагаються налагодити логістику у тому напрямку", – повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
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