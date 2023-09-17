В Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей, - Гуменюк

Детали

В Азовском остаются 3 корабля. В то же время ракетоносителей в акватории нет.

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"Стоит заметить, что в последнее время они выводили новый ракетоноситель "Циклон", который не проходил испытания, не применял вооружение. Он был поспешно введен в состав флота, чтобы похвастаться, что новинка есть и она на службе", – заявила спикер ОК "Юг".

Дополнение

Передислокация десантных кораблей Черноморского флота РФ, вероятно, говорит о попытке россиян наладить логистику в этом направлении. Ведь в последнее время большие десантные корабли используются флотом именно для логистических перевозок.

"Очевидно, развитие событий предполагает либо укрытие кораблей, которые представляют собой достаточно опасную цель, либо россияне пытаются наладить логистику в том направлении", – сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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