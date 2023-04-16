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У Чорному морі два підводні човни ворога, споряджені вісьмома «Калібрами»

У Чорному морі два підводні човни ворога, споряджені вісьмома «Калібрами»

Київ • УНН

 • 518482 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Загальний залп кораблів ворога у Чорному морі становить 8 «Калібрів». Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров повідомив у своєму Телеграм-каналі, повідомляє УНН.

Деталі

«В Чорному морі корабельне угруповання складається з 1️1 кораблів, з яких 2️ підводних ракетоносії, споряджені 8️ «Калібрами» та 4️ великі десантні кораблі.

Рівень ракетної небезпеки досить високий, імовірність повторних обстрілів прифронтових та тилових деокупованих територій залишається», - написав Назаров.

Він нагадав про необхідність дотримання правил безпеки, оперативне реагування на сигнали повітряної тривоги, виконання рекомендацій воєнного командування щодо мінної безпеки і уникнення скупчення людей.

Українські Національні Новини

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