У Чорному морі два підводні човни ворога, споряджені вісьмома «Калібрами»
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Загальний залп кораблів ворога у Чорному морі становить 8 «Калібрів». Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров повідомив у своєму Телеграм-каналі, повідомляє УНН.
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«В Чорному морі корабельне угруповання складається з 1️1 кораблів, з яких 2️ підводних ракетоносії, споряджені 8️ «Калібрами» та 4️ великі десантні кораблі.
Рівень ракетної небезпеки досить високий, імовірність повторних обстрілів прифронтових та тилових деокупованих територій залишається», - написав Назаров.
Він нагадав про необхідність дотримання правил безпеки, оперативне реагування на сигнали повітряної тривоги, виконання рекомендацій воєнного командування щодо мінної безпеки і уникнення скупчення людей.