В Черном море две подводные лодки врага, снаряженные восемью "Калибрами"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Общий залп кораблей врага в Черном море составляет 8 «Калибров». Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщил в своем Телеграмм-канале, сообщает УНН.
Детали
«В Черном море корабельная группировка состоит из 1️1 корабля, из которых 2️ подводных ракетоносцев, снаряженных 8️ «калибрами» и 4️ больших десантных корабля.
Уровень ракетной опасности достаточно высок, вероятность повторных обстрелов прифронтовых и тыловых деоккупированных территорий остается», - написал Назаров.
Он напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности, оперативное реагирование на сигналы воздушной тревоги, выполнение рекомендаций военного командования по минной безопасности и избежание скопления людей.