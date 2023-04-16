В Черном море две подводные лодки врага, снаряженные восемью "Калибрами"

Детали

«В Черном море корабельная группировка состоит из 1️1 корабля, из которых 2️ подводных ракетоносцев, снаряженных 8️ «калибрами» и 4️ больших десантных корабля.

Уровень ракетной опасности достаточно высок, вероятность повторных обстрелов прифронтовых и тыловых деоккупированных территорий остается», - написал Назаров.

Он напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности, оперативное реагирование на сигналы воздушной тревоги, выполнение рекомендаций военного командования по минной безопасности и избежание скопления людей.