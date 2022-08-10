У Чорногорії офіціанти кафе "Руски Бар" носять форму з літерою Z: посольство України відреагувало

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"Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу", - йдеться в повідомленні посольства України в Чорногорії.

Посольство надіслало ноту до відповідних органів влади Чорногорії та буде чекати офіційної реакції.

Нагадаємо

Верховна Рада України проголосувала законопроект №7214, з урахуванням пропозицій Президента України Володимира Зеленського. Законопроект передбачає заборону російської символіки на території України.