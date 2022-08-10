В Черногории официанты кафе "Руски Бар" носят форму с буквой Z: посольство Украины отреагировало

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"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общепита настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа", - говорится в сообщении посольства Украины в Черногории.

Посольство направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции.

Напомним

Верховная Рада Украины проголосовала законопроект №7214, с учетом предложений Президента Украины Владимира Зеленского. Законопроект предусматривает запрет российской символики на территории Украины.