У Чилі оголосили "червоний" рівень небезпеки через велику природню пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністерство внутрішніх справ і громадської безпеки Чилі оголосив “червоний” рівень небезпеки у зв’язку з великою природною пожежею в північній частині країни, передає УНН з посиланням на Biobiochile.
Повідомляється, що пожежа розгорілася в понеділок в районі міста Вальпараїсо на узбережжі Тихого океану. Вогонь вже охопив не менш як 50 гектарів земель. Близько 200 осіб були евакуйовані. Також майже 50 тисяч будинків залишилися без електроенергії в комунах Вальпараїсо, Касабланка і Альгарробо.
Як повідомили в МВС, не менше п’яти будинків зруйновані пожежею. Від місця загоряння піднімається великий стовп диму.