У Чилі оголосили "червоний" рівень небезпеки через велику природню пожежу

Повідомляється, що пожежа розгорілася в понеділок в районі міста Вальпараїсо на узбережжі Тихого океану. Вогонь вже охопив не менш як 50 гектарів земель. Близько 200 осіб були евакуйовані. Також майже 50 тисяч будинків залишилися без електроенергії в комунах Вальпараїсо, Касабланка і Альгарробо.

Як повідомили в МВС, не менше п’яти будинків зруйновані пожежею. Від місця загоряння піднімається великий стовп диму.