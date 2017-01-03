В Чили объявили "красный" уровень опасности из-за большого природного пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Министерство внутренних дел и общественной безопасности Чили объявило "красный" уровень опасности в связи с большим природным пожаром в северной части страны, передает УНН со ссылкой на Biobiochile.
Сообщается, что пожар разгорелся в понедельник в районе города Вальпараисо на побережье Тихого океана. Огонь уже охватил не менее 50 гектаров земель. Около 200 человек были эвакуированы. Также почти 50 000 домов остались без электроэнергии в коммунах Вальпараисо, Касабланка и Альгарробо.
Как сообщили в МВД, не менее пяти домов разрушены пожаром. От места возгорания поднимается большой столб дыма.