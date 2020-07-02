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У червні податкова перевиконала план на 6,4 млрд грн - Марченко

У червні податкова перевиконала план на 6,4 млрд грн - Марченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Податкова перевиконала план червня на 6,4 млрд грн, виконання плану становить 107,7%. Про це у четвер на брифінгу сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

"В червні до загального фонду ми зібрали близько 113 млрд грн, розпис бюджету виконано на 105,5%, додаткові надходження в цілому по Державному бюджету склали 5,8 млрд грн. Зокрема, податкова перевиконала план червня на 6,4 млрд грн, план виконано на 107,7%", - сказав Марченко.

З його слів, Мінфін має надолужити те відставання, яке було з травня.

"Відставання в доходах бюджету загального фонду близько 44 млрд грн. Перевиконання дозволяє нам скоротити те відставання в доходах, яке зараз є. Є всі очікування, що до кінця року розпис бюджету по доходах буде виконано. Ставиться завдання у перевиконання", - додав міністр.

Нагадаємо, за підсумками 6 місяців поточного року Державний бюджет України було виконано із дефіцитом у розмірі 16,7 млрд грн, у тому числі загальний фонд – дефіцитом у сумі 27,9 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 42,1 млрд гривень.

Українські Національні Новини

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Економіка

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