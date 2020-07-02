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В июне налоговая перевыполнила план на 6,4 млрд грн - Марченко

В июне налоговая перевыполнила план на 6,4 млрд грн - Марченко

Киев  •  УНН

 • 11771 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Налоговая перевыполнила план июня на 6,4 млрд грн, выполнение плана составляет 107,7%. Об этом в четверг на брифинге сказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

"В июне в общий фонд мы собрали около 113 млрд грн, роспись бюджета выполнена на 105,5%, дополнительные поступления в целом по Государственному бюджету составили 5,8 млрд грн. В частности, налоговая перевыполнила план июня на 6,4 млрд грн, план выполнен на 107,7% ", - сказал Марченко.

По его словам, Минфин будет наверстать то отставание, которое было с мая.

"Отставание в доходах бюджета общего фонда около 44 млрд грн. Перевыполнение позволяет нам сократить то отставание в доходах, которое сейчас есть. Есть все ожидания, что до конца года роспись бюджета по доходам будет выполнена. Ставится задача в перевыполнение", - добавил министр.

Напомним, по итогам 6 месяцев текущего года Государственный бюджет Украины был выполнен с дефицитом в размере 16,7 млрд грн, в том числе общий фонд - дефицитом в сумме 27,9 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 42,1 млрд гривен.

Украинские Национальные Новости

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