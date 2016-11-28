У Чернівцях школи закрили на карантин через ГРВІ до 2 грудня

"За результатами моніторингу від 28 листопада 2016 року відвідування дітьми загальноосвітніх навчальних закладів м.Чернівців відсоток відсутніх дітей , захворівших на гострі респіраторні вірусні захворювання (ГРВЗ) коливається від 2% до 47,5%. З метою попередження подальшого поширення захворюваності на ГРВІ, в тому числі на грип, локалізації епідемічного процесу та забезпечення стабільної епідемічної ситуації тимчасово призупинено навчально-виховний процес в загальноосвітніх навчальних закладах міста з 29.11.2016 р.по 02.12.2016р", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві через грип та ГРВІ до лікарні госпіталізовано 100 осіб, у тому числі 69 дітей.