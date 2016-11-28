В Черновцах школы закрыли на карантин из-за ОРВИ до 2 декабря

"По результатам мониторинга от 28 ноября 2016 года посещения детьми учебных заведений Черновцов процент отсутствующих детей, заболевших острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) колеблется от 2% до 47,5%. С целью предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппа, локализации эпидемического процесса и обеспечения стабильной эпидемической ситуации временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учебных заведениях города с 29.11.2016 г. по 02.12.2016 р.", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве из-за гриппа и ОРВИ в больницу госпитализированы 100 человек, в том числе 69 детей.