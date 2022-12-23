У Чернівцях демонтували останній пам'ятник Пушкіну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Чернівцях демонтували останній пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Про це повідомив мер міста Роман Клічук, передає УНН.
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"Послідовно позбуваємось радянського мотлоху. Чужих героїв нам не потрібно, достатньо маємо своїх", - ідеться у повідомленні.
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Мер Чернівців наголосив, що це останній пам'ятник російському поету в місті.
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