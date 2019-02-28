У Чернівцях чоловік щодня крав із магазину до 10 банок ікри

КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Чернівцях за чотири дні чоловік викрав чотири десятки банок з ікрою. Тобто майже щодня він викрадав з вітрини від 2 до 14 одиниць цього товару, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУНП в Чернівецькій області.