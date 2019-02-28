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У Чернівцях чоловік щодня крав із магазину до 10 банок ікри

У Чернівцях чоловік щодня крав із магазину до 10 банок ікри

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Чернівцях за чотири дні чоловік викрав чотири десятки банок з ікрою. Тобто майже щодня він викрадав з вітрини від 2 до 14 одиниць цього товару, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУНП в Чернівецькій області.

У прес-службі повідомили, що до поліції звернулась служба охорони супермаркету щодо вчинення протягом декількох днів серії крадіжок вартісного товару – банок з кав’яром.

"Майже щодня невстановлена особа викрадала з вітрини від 2 до 14 одиниць цього товару. Загалом, зловмисник викрав чотири десятки банок з ікрою, завдавши збитків на суму понад 9 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

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Чоловіка правоохоронці затримали безпосередньо під час чергової спроби вчинити крадіжку товару.

"Зловмисником виявився раніше судимий 36-річний чернівчанин. У нього вилучено щойно викрадений товар", - йдеться у повідомленні.

Крадію повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Слідчі Шевченківського відділення поліції направили матеріали кримінального провадження до суду для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, багатодітна матір скоїла крадіжку, аби здати кошти в школу.

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