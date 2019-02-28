В Черновцах мужчина ежедневно воровал из магазина до 10 банок икры

В пресс-службе сообщили, что в полицию обратилась служба охраны супермаркета относительно совершения в течение нескольких дней серии краж дорогого товара - банок с икрой.

"Почти каждый день неустановленное лицо похищало с витрины от 2 до 14 единиц этого товара. В общем, злоумышленник похитил четыре десятка банок с икрой, причинив ущерб на сумму более 9000 гривен", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожье экс-полицейских посадили за кражи на вокзале

Мужчину правоохранители задержали непосредственно во время очередной попытки совершить кражу товара.

"Злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний житель Черновцов. У него изъято похищенный товар", - говорится в сообщении.

Вору сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Следователи Шевченковского отделения полиции направили материалы уголовного производства в суд для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности.

Напомним, многодетная мать совершила кражу, чтобы сдать средства в школу.