В Черновцах мужчина ежедневно воровал из магазина до 10 банок икры
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Черновцах за четыре дня мужчина похитил четыре десятка банок с икрой. То есть почти каждый день он похищал с витрины от 2 до 14 единиц этого товара, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черновицкой области.
В пресс-службе сообщили, что в полицию обратилась служба охраны супермаркета относительно совершения в течение нескольких дней серии краж дорогого товара - банок с икрой.
"Почти каждый день неустановленное лицо похищало с витрины от 2 до 14 единиц этого товара. В общем, злоумышленник похитил четыре десятка банок с икрой, причинив ущерб на сумму более 9000 гривен", - говорится в сообщении.
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Мужчину правоохранители задержали непосредственно во время очередной попытки совершить кражу товара.
"Злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний житель Черновцов. У него изъято похищенный товар", - говорится в сообщении.
Вору сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Следователи Шевченковского отделения полиции направили материалы уголовного производства в суд для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности.
Напомним, многодетная мать совершила кражу, чтобы сдать средства в школу.