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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 23266 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 45344 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120590 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123246 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124605 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122574 просмотра

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7 марта, 08:52 • 154936 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117341 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141285 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Черновцах мужчина ежедневно воровал из магазина до 10 банок икры

В Черновцах мужчина ежедневно воровал из магазина до 10 банок икры

Киев  •  УНН

 • 9673 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Черновцах за четыре дня мужчина похитил четыре десятка банок с икрой. То есть почти каждый день он похищал с витрины от 2 до 14 единиц этого товара, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черновицкой области.

В пресс-службе сообщили, что в полицию обратилась служба охраны супермаркета относительно совершения в течение нескольких дней серии краж дорогого товара - банок с икрой.

"Почти каждый день неустановленное лицо похищало с витрины от 2 до 14 единиц этого товара. В общем, злоумышленник похитил четыре десятка банок с икрой, причинив ущерб на сумму более 9000 гривен", - говорится в сообщении.

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Мужчину правоохранители задержали непосредственно во время очередной попытки совершить кражу товара.

"Злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний житель Черновцов. У него изъято похищенный товар", - говорится в сообщении.

Вору сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Следователи Шевченковского отделения полиции направили материалы уголовного производства в суд для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности.

Напомним, многодетная мать совершила кражу, чтобы сдать средства в школу.

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