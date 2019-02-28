У Запоріжжі екс-поліцейських посадили за крадіжки на вокзалі

Ще у листопаді 2016 року оперативники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно з обласною прокуратурою затримали двох поліцейських, які несли службу на залізничному вокзалі, відразу після скоєння ними чергового злочину.

Так, повідомив про співробітників поліції, які вдаються до протиправних дій, один з потерпілих ще у серпні.

"Він збирався потягом відвезти свої заощадження на зберігання родичам. Користуючись тим, що чоловік був напідпитку, коли очікував на пероні потяг, сержанти поліції завели з ним розмову, а потім "пригостили" сурогатним алкоголем. У результаті пенсіонер опинився у лікарні в стані коми, а наявні при ньому кошти – 56 тисяч доларів США та 10 тисяч євро – поліцейські привласнили. Поцуплені гроші поділили і використали на придбання цінного майна", - повідомили у департаменті.

За даними поліції, ще один пасажир вокзалу віз гроші хворій сестрі.

"Напарники-сержанти поліції під приводом провести особистий огляд відвели чоловіка подалі від сторонніх очей і відібрали 5 тисяч гривень", - прокоментували у департаменті.

Відразу після завершення злочину горе-поліцейських затримали на залізничному вокзалі станції "Запоріжжя-1" оперативники внутрішньої безпеки НПУ.

Слідчі прокуратури Запорізької області патрульним інкримінували вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.185 (Крадіжка), ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 3 ст.365 (Перевищення влади або службових повноважень) КК України.

"На теперішній час розслідування завершено. Рішенням судової колегії Комунарського районного суду Запоріжжя колишнім співробітникам поліції за скоєні злодіяння призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років з конфіскацією майна та позбавленням права займати посади в правоохоронних органах України на 3 роки", - зазначили у департаменті.

Нагадаємо, у Києві завершили слідство проти поліцейських, підозрюваних у "кришуванні" злодіїв на Київському залізничному вокзалі.