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В Запорожье экс-полицейских посадили за кражи на вокзале

В Запорожье экс-полицейских посадили за кражи на вокзале

Киев  •  УНН

 • 8228 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Суд в Запорожье назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы бывшим сотрудникам полиции, уличенным в превышении власти и кражах в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции, передает УНН.

Еще в ноябре 2016 года оперативники Запорожского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины совместно с областной прокуратурой задержали двух полицейских, которые несли службу на железнодорожном вокзале, сразу после совершения ими очередного преступления.

Так, сообщил о сотрудниках полиции, которые прибегают к противоправным действиям, один из пострадавших еще в августе.

"Он собирался поездом отвезти свои сбережения на хранение родственникам. Пользуясь тем, что человек был пьян, когда ожидал на перроне поезд, сержанты полиции завели с ним разговор, а потом  "угостили" суррогатным алкоголем. В результате пенсионер оказался в больнице в состоянии комы, а имеющиеся при нем деньги - 56 тысяч долларов США и 10 тысяч евро - полицейские присвоили. Украденные деньги поделили и использовали на приобретение ценного имущества", - сообщили в департаменте.

По данным полиции, еще один пассажир вокзала вез деньги больной сестре.

"Напарники-сержанты полиции под предлогом провести личный досмотр отвели мужчину подальше от посторонних глаз и отобрали 5 тысяч гривен", - прокомментировали в департаменте.

Сразу после завершения преступления горе-полицейских задержали на железнодорожном вокзале станции "Запорожье-1" оперативники внутренней безопасности НПУ.

Следователи прокуратуры Запорожской области патрульным инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.185 (кража), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

"В настоящее время расследование завершено. Решением судебной коллегии Коммунарского районного суда Запорожья бывшим сотрудникам полиции за совершенные злодеяния назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины на 3 года", - отметили в департаменте.

Напомним, в Киеве завершили следствие против полицейских, подозреваемых в "крышевании" воров на Киевском железнодорожном вокзале.

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