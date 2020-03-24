У Чернівецькій області за добу госпіталізували чотирьох дітей з підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. За останню добу в Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох дітей. Таким чином у Чернівцях з підозрою знаходяться 9 дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Чернівецької ОДА.
"До обласної дитячої клінічної лікарні за останню добу госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19. Загалом на лікуванні тут перебувають 14 осіб: 5 із діагнозом "коронавірус", решта - із підозрою на нього", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що двоє матерів та троє їхніх малюків, у яких COVID-19 виявили 17 березня, клінічно здорові. Вони чекають на результати тестів. Усі решта мають температуру, порушений стан та отримують необхідне лікування.
"У обласній клінічній лікарні наразі перебувають 24 людини із підтвердженим діагнозом "коронавірус" або ж із підозрою на нього. Усі вони почуваються добре. Один пацієнт через супутні хвороби знаходиться на кисневій терапії. Нових недужих за останню добу до цієї лікарні не госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 24 березня в Україні підтверджено 84 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.