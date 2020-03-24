В Черновицкой области за сутки госпитализировали четверых детей с подозрением на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. За последние сутки в Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали четверых детей. Таким образом в Черновцах с подозрением находятся 9 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Черновицкой ОГА.
"В областной детской клинической больнице за последние сутки госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19. Всего на лечении здесь находятся 14 человек: 5 с диагнозом "коронавирус", остальные - с подозрением на него", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двое матерей и трое их детей, в которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов. Все остальные имеют температуру, у них нарушенное состояние и они получают необходимое лечение.
"В областной клинической больнице сейчас находятся 24 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус" или с подозрением на него. Все они чувствуют себя хорошо. Один пациент из-за сопутствующих болезней находится на кислородной терапии. Новых больных за последние сутки в этой больнице не госпитализировали", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 24 марта в Украине подтверждено 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.