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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103516 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106113 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108078 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106806 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101550 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131663 просмотра

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В Черновицкой области за сутки госпитализировали четверых детей с подозрением на COVID-19

В Черновицкой области за сутки госпитализировали четверых детей с подозрением на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12463 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. За последние сутки в Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали четверых детей. Таким образом в Черновцах с подозрением находятся 9 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Черновицкой ОГА.

"В областной детской клинической больнице за последние сутки госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19. Всего на лечении здесь находятся 14 человек: 5 с диагнозом "коронавирус", остальные - с подозрением на него", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое матерей и трое их детей, в которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов. Все остальные имеют температуру, у них нарушенное состояние и они получают необходимое лечение.

"В областной клинической больнице сейчас находятся 24 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус" или с подозрением на него. Все они чувствуют себя хорошо. Один пациент из-за сопутствующих болезней находится на кислородной терапии. Новых больных за последние сутки в этой больнице не госпитализировали", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 24 марта в Украине подтверждено 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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