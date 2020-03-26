У Чернівецькій області виявили ще 5 хворих на коронавірус: серед них 2-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Чернівецькій області сьогодні офіційно підтверджено ще 5 випадків зараження коронавірусом. Ідеться про трьох дорослих та двох дітей, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Чернівецької ОДА.
"... сьогодні офіційно підтверджено ще 5 випадків зараження коронавірусом. Ідеться про трьох дорослих віком до 40 років та двох дітей – 2 та 11 років", - йдеться у повідомленні.
За даними ОДА, четверо інфікованих повернулися з-за кордону – із Росії, Франції, Румунії, Німеччини, один контактував із недужими на коронавірус в Україні.
Таким чином, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 47 осіб, додали в ОДА.
Нагадаємо, у Чернівецькій області від коронавірусу одужали двоє дорослих і дитина.