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У Чернівецькій області виявили ще 5 хворих на коронавірус: серед них 2-річна дитина

У Чернівецькій області виявили ще 5 хворих на коронавірус: серед них 2-річна дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У Чернівецькій області сьогодні офіційно підтверджено ще 5 випадків зараження коронавірусом. Ідеться про трьох дорослих та двох дітей, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Чернівецької ОДА.

"... сьогодні офіційно підтверджено ще 5 випадків зараження коронавірусом. Ідеться про трьох дорослих віком до 40 років та двох дітей – 2 та 11 років", - йдеться у повідомленні.

За даними ОДА, четверо інфікованих повернулися з-за кордону – із Росії, Франції, Румунії, Німеччини, один контактував із недужими на коронавірус в Україні.

Таким чином, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 47 осіб, додали в ОДА.

Нагадаємо, у Чернівецькій області від коронавірусу одужали двоє дорослих і дитина.

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