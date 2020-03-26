В Черновицкой области обнаружили еще 5 больных коронавирусом: среди них 2-летний ребенок

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82361 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98682 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101970 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101281 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109137 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97378 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104315 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106377 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131346 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130402 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Черновицкой области обнаружили еще 5 больных коронавирусом: среди них 2-летний ребенок

В Черновицкой области обнаружили еще 5 больных коронавирусом: среди них 2-летний ребенок

Киев  •  УНН

 • 16982 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Черновицкой области сегодня официально подтверждено еще 5 случаев заражения коронавирусом. Речь идет о трех взрослых и двух детях, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Черновицкой ОГА.

"... сегодня официально подтверждено еще 5 случаев заражения коронавирусом. Речь идет о трех взрослых в возрасте до 40 лет и двух детях - 2 и 11 лет", - говорится в сообщении.

По данным ОГА, четверо инфицированных вернулись из-за границы - из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными коронавирусом в Украине.

Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 47 человек, добавили в ОГА.

Напомним, в Черновицкой области от коронавируса выздоровели двое взрослых и ребенок.

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