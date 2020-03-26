В Черновицкой области обнаружили еще 5 больных коронавирусом: среди них 2-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Черновицкой области сегодня официально подтверждено еще 5 случаев заражения коронавирусом. Речь идет о трех взрослых и двух детях, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Черновицкой ОГА.
"... сегодня официально подтверждено еще 5 случаев заражения коронавирусом. Речь идет о трех взрослых в возрасте до 40 лет и двух детях - 2 и 11 лет", - говорится в сообщении.
По данным ОГА, четверо инфицированных вернулись из-за границы - из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными коронавирусом в Украине.
Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 47 человек, добавили в ОГА.
Напомним, в Черновицкой области от коронавируса выздоровели двое взрослых и ребенок.