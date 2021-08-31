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У Чернівецькій області стався спалах COVID у дитсадку

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Чернівецькій області в одному з дитсадків зафіксували спалах коронавірусу. Там за останні два тижні зафіксували шість випадків COVID-19, зокрема серед вихованців. Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає УНН.

Цитата

“На жаль, впродовж останніх двох тижнів є спалах в одному з дитячих навчальних закладів, який знаходиться в одній з ОТГ області. Наразі наші епідеміологи і сімейні лікарі і громада дуже швидко відреагували на ситуацію. Важкого перебігу захворюваності немає”, — заявила Наталія Гусак.

Чиновниця зазначила, що в обласній дитячій лікарні із підозрою та з підтвердженим діагнозом на COVID-19 перебуває 36 дітей.

Доповнення

У Чернівецькій області за 31 серпня зафіксували 87 нових випадки інфікування COVID-19, також в області одужало 22 особи.

Так, загалом на Буковині зафіксовано 81 704 випадки хвороби. За останню добу 22 людини одужало, 78 558 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 839 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 528 ПЛР-досліджень та 147 експрес-тести.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 284 940 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 720 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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