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В Черновицкой области произошла вспышка COVID в детском саду

В Черновицкой области произошла вспышка COVID в детском саду

Киев  •  УНН

 • 19659 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Черновицкой области в одном из детских садов зафиксировали вспышку коронавируса. Там за последние две недели зафиксировали шесть случаев COVID-19, в частности среди воспитанников. Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает УНН.

Цитата

“К сожалению, на протяжении последних двух недель есть вспышка в одном из детских учебных заведений, который находится в одной из ОТГ области. Сейчас наши эпидемиологи и семейные врачи и общество очень быстро отреагировали на ситуацию. Тяжелого течения заболеваемости нет”, - заявила Наталья Гусак.

Чиновница отметила, что в областной детской больнице с подозрением и с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 36 детей.

Дополнение

В Черновицкой области за 31 августа зафиксировали 87 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 22 человека.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 81 704 случая болезни. За последние сутки 22 человека выздоровели, 78558 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1839 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 528 ПЦР-исследований и 147 экспресс-тесты.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2284940 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 720 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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