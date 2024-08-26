У Чернігові зменшений тиск в системі водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхівок
Київ • УНН
Через атаки на енергосистему України в Чернігові зупиняються насосні станції, що призводить до зниження тиску води на верхніх поверхах. Мешканцям рекомендують зробити запаси води та користуватися кранами на нижніх поверхах.
В Чернігові внаслідок атак рф на енергосистему України зупиняються насосні станції, що призводить до зниження тиску води на верхніх поверхах багатоповерхових будинків. Мешканцям рекомендують зробити запаси води, повідомляє УНН із посиланням на КП "Чернігівводоканал".
До уваги мешканців багатоповерхових будинків міста Чернігова! У зв'язку з енергетичною ситуацією в країні відбувається зупинка підвищувальних насосних станцій водопроводу, що призводить до зменшення тиску на верхніх поверхах багатоповерхових будинків
У "Чернігівводоканалі" вказали, що у разі зменшення тиску води на верхніх поверхах будинків, у мешканців є можливість набрати питну воду в кранах на перших та підвальних поверхах будинків. Точне місцезнаходження кранів можна дізнатись в управляючих організаціях, які обслуговують ваш будинок.
Також у КП порекомендували всім мешканцям міста зробити запаси питної води.
У випадку аварійних ситуацій на водопровідних та каналізаційних мережах, телефонувати за номером аварійно-диспетчерської служби 0 800 50 50 51.
Доповнення
Як додав виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако, у місті зараз переводять підстанції та очисні на резервне живлення.
"Через чергову атаку російських терористів по енергетичній системі України в місті можуть виникнути перебої з водопостачанням. "Чернігівводоканал" зараз переводить підстанції та очисні на резервне живлення", - написав Ломако у Telegram.
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