В Чернигове уменьшено давление в системе водоснабжения на верхних этажах многоэтажек

В Чернигове в результате атак рф на энергосистему Украины останавливаются насосные станции, что приводит к снижению давления воды на верхних этажах многоэтажных домов. Жителям рекомендуют сделать запасы воды, сообщает УНН со ссылкой на КП «Черниговводоканал».

Вниманию обитателей многоэтажных домов города Чернигова! В связи с энергетической ситуацией в стране происходит остановка повышающих насосных станций водопровода, что приводит к уменьшению давления на верхних этажах многоэтажных домов - говорится в сообщении КП «Черниговводоканал».

В «Черниговводоканале» указали, что в случае уменьшения давления воды на верхних этажах домов, у жителей есть возможность набрать питьевую воду в кранах на первых и подвальных этажах домов. Точное местонахождение кранов можно узнать в управляющих организациях, которые обслуживают ваш дом.

Также в КП порекомендовали всем жителям города сделать запасы питьевой воды.

В случае аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях, звонить по телефону аварийно-диспетчерской службы 0 800 50 50 51.

Дополнение

Как добавил исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако, в городе сейчас переводят подстанции и очистные на резервное питание.

«Из-за очередной атаки российских террористов по энергетической системе Украины в городе могут возникнуть перебои с водоснабжением. «Черниговводоканал« сейчас переводит подстанции и очистные на резервное питание», - написал Ломако в Telegram.

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