У Чернігові затримали псевдоволонтера, який продавав гуманітарну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Facebook повідомив про затримання псевдоволонтера у Чернігові. Про це інформує УНН.
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Представляючись волонтером, чоловік безкоштовно отримував гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування. Далі, він продавав отримане, наприклад, хліб за 35 гривень.
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"Накладних на товар у псевдоволонтера, звичайно, ж не було. А за місцем його мешкання, в одному з господарських приміщень, виявили цілий склад гуманітарної допомоги. Патрульні затримали наволоч та передали слідчим.
Поки ми даємо відсіч ворогу, а люди змушені переховуватись у підвалах, хтось цинічно наживається на людському горі", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
Мер Чернігова повідомив, що питання щодо евакуації людей з міста наразі знаходиться в режимі організації, але про масову евакуацію мова не йде.