В Чернигове задержали псевдоволонтера, который продавал гуманитарную помощь

Детали

Представляясь волонтером, человек бесплатно получал гуманитарную помощь в виде продуктов питания. Далее, он продавал полученное, например, хлеб за 35 гривен.

Цитата

"Накладных на товар у псевдоволонтера, конечно, же не было. А по месту его проживания, в одном из хозяйственных помещений, обнаружили целый склад гуманитарной помощи. Патрульные задержали сволочь и передали следователям.

Пока мы даем отпор врагу, а люди вынуждены скрываться в подвалах, кто-то цинично наживается на человеческом горе", - говорится в публикации.

Напомним

Мэр Чернигова сообщил, что вопрос о эвакуации людей из города сейчас находится в режиме организации, но о массовой эвакуации речь не идет.