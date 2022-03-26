В Чернигове задержали псевдоволонтера, который продавал гуманитарную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в своем Facebook сообщил о задержании псевдоволонтера в Чернигове. Об этом информирует УНН.
Детали
Представляясь волонтером, человек бесплатно получал гуманитарную помощь в виде продуктов питания. Далее, он продавал полученное, например, хлеб за 35 гривен.
Цитата
"Накладных на товар у псевдоволонтера, конечно, же не было. А по месту его проживания, в одном из хозяйственных помещений, обнаружили целый склад гуманитарной помощи. Патрульные задержали сволочь и передали следователям.
Пока мы даем отпор врагу, а люди вынуждены скрываться в подвалах, кто-то цинично наживается на человеческом горе", - говорится в публикации.
Напомним
Мэр Чернигова сообщил, что вопрос о эвакуации людей из города сейчас находится в режиме организации, но о массовой эвакуации речь не идет.