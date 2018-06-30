У Чернігові дощі затопили 90 будинків: людей евакуювали, є постраждалі

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях Чернігова. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Чернігівській області, передає УНН.

"30 червня внаслідок інтенсивних опадів у м. Чернігові сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста. Станом на 12:00 рівень води майже спав, з підтоплених будинків евакуйовано 16 чоловік, з яких 3 – передані медичним працівникам", – йдеться в повідомленні.

На місці події працює 59 рятувальників особового складу підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій області, також залучено 18 одиниць спеціальної техніки, 2 гумових човни, а 13 мотопомп продовжують відкачку води з приватних домогосподарств. Крім того, від комунальних служб міста залучено 36 працівників 15 одиниць техніки.

"Рятувальники відбуксировують постраждалі автівки з автостоянки. Ліквідація наслідків підтоплення триває", – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, через грози та сильні дощі у Львівській області було підтоплено 25 житлових будинків. 

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