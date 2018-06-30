Негода на Львівщині: зливи підтопили 25 будинків та пошкодили дороги

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 червня. УНН. Через несприятливі погодні умови (грози, сильні дощі), що пройшли на території Львівської області, було підтоплено 25 житлових будинків, 15 підвалів житлових будівель та 1 підвал навчально-виховного комплексу. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській област, передає УНН

"29 червня о 5:39 в с. Зарічне Стрийського району вийшла з берегів річка Тур'янка, що призвело до підтоплення 25 житлових будинків, 40 присадибних ділянок та 3 колодязів. Пожежно–рятувальним відділенням проводились роботи по відкачуванню води з 15 житлових будинків, 3 колодязів та 30 присадибних ділянок, з 10 житлових будинків вода спала самостійно. Відкачано 970 куб.м води. Станом на 7:00 30 червня залишаються підтопленими: Стрийський район – 20 підвалів житлових будинків", – повідомили у ДСНС.

Тим часом у департаменті цивільного захисту повідомляють, що у селі Рибник Дрогобицького району перед мостом сталося провалля дорожнього полотна місцевого значення, що обмежило доїзд до одної вулиці та водозабірного пункту "Рибник" та до с. Довге Гірське. Об'їзд можна здійснити через с. Сопіт Сколівського району. Місце провалля загороджене, роботи Дрогобицьким автодором будуть проводитися після спаду рівня води в річці.

"У селі Лосинець Турківського району пошкоджено дорогу місцевого значення (1,5 км), утворилися бокові протоки, вибоїни (до 1 м), сталася часткова руйнація дороги. На даний час рух транспорту частково обмежений. Поблизу села Мельничі Жидачівського району, на автодорозі "Миколаїв – Жидачів – Калуш", внаслідок виходу на заплаву річки Свіча відбувся перелив через дорогу. Станом на 6:00 30 червня – близько 15 м, рівень води сягає 5 см. Рух по автодорозі не обмежений", – повідомили у департаменті.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, сьогодні, 30 червня, в Україні місцями знову будуть грози

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