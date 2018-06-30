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8 марта, 13:20 • 138207 просмотра

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Непогода во Львовской области: ливни подтопили 25 домов и повредили дороги

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 июня. УНН. Из-а неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные дожди), которые прошли на территории Львовской области, были подтоплены 25 жилых домов, 15 подвалов жилых зданий и 1 подвал учебно-воспитательного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

"29 июня в 5:39 в с. Заречное Стрыйского района вышла из берегов река Турьянка, что привело к подтоплению 25 жилых домов, 40 приусадебных участков и 3 колодцев. Пожарно-спасательным отделением проводились работы по откачке воды из 15 жилых домов, 3 колодцев и 30 приусадебных участков, с 10 жилых домов вода спала самостоятельно. Откачана 970 куб.м воды. по состоянию на 7:00 30 июня остаются подтопленными: Стрыйский район – 20 подвалов жилых домов", – сообщили в ГСЧС.

Между тем в департаменте гражданской защиты сообщают, что в селе Рыбник Дрогобычского района перед мостом произошло провалье дорожного полотна местного значения, что ограничило доезд до одной улицы и водозаборного пункта "Рыбник" и в с. Долгое Горное. Объезд можно осуществить через с. Сопот Сколевского района. Место пропасти заграждено, работы Дрогобычским автодором будут проводиться после спада уровня воды в реке.

"В селе Лосинец Турковского района повреждена дорога местного значения (1,5 км), образовались боковые протоки, выбоины (до 1 м), произошло частичная разрушение дороги. В настоящее время движение транспорта частично ограничено. Вблизи села Мельнич Жидачовского района, на автодороге "Николаев – Жидачев – Калуш", в результате выхода на пойму реки Свеча произошел перелив через дорогу. По состоянию на 6:00 30 июня – около 15 м, уровень воды достигает 5 см. Движение по автодороге не ограничено", – сообщили в департаменте.

Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня, 30 июня, в Украине местами снова будут грозы.

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