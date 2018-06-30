Україну сьогодні продовжить штормити
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. В Україні у суботу місцями знову будуть грози, у південних, центральних та східних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с, а в західних та північних областях місцями - сильні дощі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Вдень 30 червня у північних областях - грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, більшості центральних областей та на Одещині - сильний дощ.
У столиці, за даними синоптиків, також очікуються сильний дощ, гроза, місцями шквали 15-20 м/с, повідомили у КМДА.
Загалом сьогодні у Києві буде хмарно, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вдень 19-21°.
Нагадаємо, негода залишила без світла близько 390 міст і сіл.