Негода залишила без світла близько 390 міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Через негоду у п'ятницю і суботу в Україні було знеструмлено 384 населені пункти у 10 областях. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"29-30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 384 населені пункти у 10 областях, а саме: Дніпропетровська – 157 н.п., Київська – 104 н.п., Вінницька – 33 н.п., Полтавська – 26 н.п., Кіровоградська – 15 н.п., Запорізька – 14 н.п., Херсонська – 12 н.п., Черкаська – 10 н.п., Миколаївська – 8 н.п. та Луганська – 5 н.п.", - повідомили у відомстві.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, додали рятувальники.
Крім того вказано, що внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру в окремих областях зафіксовано випадки підтоплення та пошкодження об’єктів житлової та соціальної сфери.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області через блискавку травмовано двох жінок.