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У Чернігові десятикласник потрапив у реанімацію. Не виключають отруєння синтетичною марихуаною

Київ • УНН

 • 18090 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. У Чернігові учень 10 класу потрапив до реанімації з діагнозом отруєння невідомою речовиною. Про це інформує пресслужба Чернігівської обласної прокуратури, передає УНН.

Цитата

“Учень 10 класу однієї зі шкіл м. Чернігова, 2004 року народження, потрапив до реанімації обласної дитячої лікарні з діагнозом отруєння невідомою речовиною. Його без свідомості доставили до лікарні з будинку дідуся, куди він пішов напередодні з дому. За попередніми даними, отруєння могло настати внаслідок вживання особливо небезпечного наркотичного засобу — синтетичної марихуани”, - повідомили в прокуратурі.

Деталі

Зазначається, що наразі життю підлітка загрози немає.

Правоохоронці зазначили, що за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 166 КК України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

За вказівкою прокурорів встановлюється джерело отримання неповнолітнім наркотичної речовини.

Доповнення

Останнім часом в Україні побільшало трагічних випадків з дітьми.

Так, у Києві 12-річна дівчинка випала з вікна квартири на восьмому поверсі багатоповерхівки, потерпілу з численними травмами доставили до лікарні.

У Дніпровському районі Києва 12-річний хлопець вистрибнув з вікна ліцею.

У ліцеї у Боярці, що неподалік від Києва, 16 лютого дві семикласниці отруїлися препаратом “Дротаверин”, одна дівчинка загинула, інша — госпіталізована. Пізніше у прокуратурі повідомили, що дві учениці “побачили в одній із соцмереж відео із закликом випити 40 таблеток медичного препарату і вирішили спробувати”, що в результаті і привело до трагедії. Розпочато кримінальне провадження за фактом доведення дівчат до самогубства.

Наступного ж дня після інциденту стало відомо, що в Умані на Черкащині в школі дві восьмикласниці наковталися пігулок та потрапили до лікарні.

Неповнолітня дівчина у Добропіллі на Донеччині також наковталася пігулок і потрапила до лікарні з отруєнням.

В Одесі 13-річну дівчину переїхав поїзд, зі слів машиніста, вона лягла прямо на рейки. Поліцейські розслідують обставини загибелі малолітньої одеситки.

Також стало відомо, що у справі про самогубство 10-річного хлопчика у селі Чайки на Київщині, що сталося наприкінці січня, перевіряють можливу участь малолітнього у соцгрупах суїцидального характеру для підлітків, за правилами яких діти повинні вчинити спробу закінчити життя самогубством.

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