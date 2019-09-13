У Черкасах поліція розслідує підпал автомобіля секретаря міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Черкасах поліція відкрила кримінальне провадження через підпал автомобіля секретаря міськради. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Черкаській області.
“На даний момент відкрито провадження за 194 статтею (Умисне знищення або пошкодження майна, — ред.)”, — розповіли у пресслужбі.
Також у поліції зазначили, що поки підозру нікому не оголошено.
Вночі секретар Черкаської міськради на сторінці у Facebook написав, що перед голосуванням за знесення незаконних МАФів йому підпалили автомобіль. Він зазначає, що машина була у справному стані і відкидає версію нещасного випадку.
“В машині ніколи не було проблем з проводкою. В машині новий аккумулятор”, — пише Нищик.
Він додає, що за 2 хвилини до пожежі, сусіди бачили молодого хлопця, який бігав по двору.
Нагадаємо, на Чернігівщині підпалили кабінет голови сільради.