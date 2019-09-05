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На Чернігівщині підпалили кабінет голови сільради

На Чернігівщині підпалили кабінет голови сільради

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У селі Журавка на Чернігівщині сталася пожежа у кабінеті голови місцевої сільради, причиною став підпал. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"У селі Журавка Варвинського району по вулиці Майдан Центральний, 4 о 16:28 4 вересня сталася пожежа в кабінеті голови Журавської сільської ради, який розташований на першому поверсі адміністративної будівлі ТОВ "Журавка", - вказали у департаменті.

Вогнем пошкоджено покриття підлоги та облицювання стіни кабінету на площі 15 кв. м.

"Причина пожежі - підпал. Збитки встановлюються", - додали у підрозділі ОДА.

Нагадаємо, на Чернігівщині сталася пожежа біля пам'ятника.

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