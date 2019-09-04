На Чернігівщині сталася пожежа біля пам'ятника
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Прилуках на Чернігівщині сталася пожежа біля пам'ятного знаку "На честь визволення України". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"У місті Прилуки по вулиці Перемоги о 18:45 3 вересня сталася пожежа пам'ятного знаку "На честь визволення України", - вказали у департаменті.
Як зазначається, вогнем знищено сміття на площі 1 кв. м.
"Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленої особи", - додали у підрозділі ОДА.
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