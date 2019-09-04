В Черниговской области произошел пожар возле памятника
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Прилуках в Черниговской области произошел пожар возле памятного знака "В честь освобождения Украины". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"В городе Прилуки по улице Победы в 18:45 3 сентября произошел пожар памятного знака "В честь освобождения Украины", - указали в департаменте.
Как отмечается, огнем уничтожено мусор на площади 1 кв. м.
"Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица", - добавили в подразделении ОГА.
Напомним, в Херсонской области загорелся грузовик с арбузами.