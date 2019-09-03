На Херсонщині загорілася вантажівка з кавунами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На Херсонщині сталася пожежа у причепі вантажного автомобіля, завантаженого кавунами. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.
Повідомлення про загорання причепу вантажного автомобіля по Мелітопольській трасі поблизу села Вільна Україна рятувальники отримали 2 вересня о 22:18.
На місці рятувальники встановили, що в причепі, завантаженому кавунами, горить солом’яна підстилка. Пожежу вдалось ліквідувати о 23:20. Автомобіль та причеп від вогню не постраждав.
Ймовірна причина виникнення пожежі - самозаймання солом’яної підстилки.
Нагадаємо, багатоповерхівка горіла у Херсоні, є жертви.