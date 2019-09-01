Багатоповерхівка горіла у Херсоні, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Херсоні 31 серпня о 23:00 по проспекту Будівельників, 11 загорілася квартира на останньому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.
"Одразу для ліквідації пожежі на місце події виїхали 3 одиниці техніки за 1-м номером виклику. По прибуттю рятувальники виявили, що пожежа виникла в двокімнатній квартирі, і є загроза розповсюдження на інші помешкання. Тому, була викликана додаткова техніка (2 од.) та проведена евакуація людей з під’їзду (12 осіб)", - йдеться в повідомленні.
У той же час рятувальники знайшли та вивели з палаючої квартири жінку, яка була направлена в опікове відділення обласної лікарні. Також, в одній з кімнат були виявлені двоє загиблих чоловіків: син постраждалої 1993 року народження та співмешканець.
Пожежу ліквідували 01:45 на площі 40 кв.м. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у поліції встановлюють обставини смерті неповнолітнього, який загинув під час пожежі у дитячому таборі у Галицькому районі на Івано-Франківщині.